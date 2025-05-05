Elazığ’da Usta Bulma Sorunu Yaşanıyor

ELAZIĞ’DA OTO TAMİRİ SEKTÖRÜNDE ELEMAN EKSİKLİĞİ

Elazığ’da oto tamiri alanında yetişmiş eleman sıkıntısı yaşanıyor. Ustalar, 50 bin lira maaşa işçi bulamadıklarını dile getiriyor. Maddi getirisi yüksek olan bu meslek grubunun gençler tarafından tercih edilmemesi, işçi eksikliğini artırıyor. İşverenler, aylık 15 bin liraya çırak, 50 bin liraya ise kalfa ve ustayı bulamamaktan şikayetçi. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da oto tamiri sektöründe kalifiye eleman sorunları her geçen gün artma eğiliminde.

USTALARIN GÖRÜŞLERİ

Mesleğin ustaları, işlerini devredecek çırak ve kalfa bulmakta büyük zorluk yaşıyor. Oto sanayide 30 yıldır çalışan Zülfü Kantarcıoğlu, “Çocuklarını iş öğrenmek için sanayiye göndermiyorlar” diyerek işçi sıkıntısını vurguluyor. Çırakların yetişmediğini belirten Kantarcıoğlu, “Yaklaşık 30 yıldır sanayi sitesinde çalışıyorum ve işimi severek yapıyorum. Zorlu iş şartları altında çalışıyoruz. Bulunduğumuz iş ortamı sıkıntılı fakat mecburen bu duruma katlanıyoruz. Şu anda çırak bulamıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Kantarcıoğlu, sanayi meslek okullarına kayıtlı çıraklar için haftalık 1,500 lira maaş verdiklerini ve 1,500 lira da okul destek parası sağladıklarını belirtiyor. Ancak, ailelerin çocuklarını sanayiye göndermediğini gözlemliyor. “Yaz döneminde öğrenciler geliyor ama kısa süreli olduğu için çok şey öğretemiyoruz” diyor. Geçmişte bir dükkanda beş çırak çalıştığını vurgulayan Kantarcıoğlu, “Şu anda para verdiğimiz halde çırak bulamıyoruz” şeklinde konuşuyor.

İŞÇİ SIKINTISI VE ETKİLERİ

Sanayide, çırakların aldığı maaş 15 bin lira, ustaların ise 50 bin lira oluyor. Ustalara öğle yemekleri sağlanıyor, ancak çırakların okullara gittikleri için sigortaları ödenmiyor. Ustaların sigortaları ise işverenler tarafından karşılanıyor. Tüm bu sıkıntılara rağmen hala usta ve çırak bulma konusunda zorluklar yaşanıyor. İşçi sayısının artırılması, araçların teslim sürelerini de iyileştirebiliyor. Araç teslim süreleri, işçi fazlalığı olduğunda 10 günden 5 güne düşüyor. Ancak mevcut durumda, ustaların sıkıntıları artmakta ve sanayi sitesinin genel durumu da kötüleşiyor.