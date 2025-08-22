Elazığ’da Uyuşturucu Ele Geçirildi

JANDARMA EKİPLERİNDEN OPERASYON

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kenevir bitkisi ve 260 gram esrar bulundu. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucuyla mücadeleyi sürdürüyor. Bu kapsamda Yurtbaşı Beldesi’nde O.Ö. isimli kişinin evinde ve bölgesinde yapılan aramada bir sera içinde yetiştirilen ve yaklaşık 7 kilo olabileceği belirlenen 3 metre boyunda bir Skunk hibrit kenevir bitkisi, iki adet 3,5 metre boyunda kenevir bitkisi ve 260 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığı bildiriliyor.

Uyuşturucuyla Mücadele Sürekliliği

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadelenin temelini sağlam bir şekilde oluşturuyor. Elde edilen bulgular, bölgedeki uyuşturucu tarımına karşı etkili bir yönetim sergilendiğini gösteriyor. Yapılan çalışmalarda ele geçirilen maddeler, yerel güvenlik güçlerinin bu tür suçlarla kararlılıkla mücadele ettiğini kanıtlıyor.