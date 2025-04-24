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Elazığ’da Uyuşturucu Ele Geçirildi

DURDURULAN ARAÇTA UYUŞTURUCU YAKALANDI

Elazığ’da polisin gerçekleştirdiği bir operasyonda, durdurulan bir araçta bagaj kapağına gizlenmiş 5 kilo metamfetamin bulundu. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele amacıyla yaptığı çalışmada çevre illerden gelen bir aracı durdurdu.

NARKOTİK KÖPEĞİYLE YAPILAN ARAMA SONUCU

Araç üzerinde narkotik köpeği ile yapılan aramada, bagaj kapağının sacı içine gizlenmiş 11 parça halinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Sürücü, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HABERİN KAYNAĞI

Haber-Kamera: TEKİN YALÇINKAYA / ELAZIĞ

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