Elazığ’da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

OPERATION DETAILS

Elazığ’da uyuşturucu ile ilgili düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan operasyonlarda 8 parça halinde 1 kilo 92,38 gram sentetik kannabinoid, 10 parça halinde 63,92 gram metamfetamin, 471 adet sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek, 1 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildikleri değerlendirilen 12 bin 710 lira ele geçirildi.

LEGAL PROCEDURES

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 29 şüpheliden 7’si tutuklandı ve cezaevine gönderildi. 21 şüpheli ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem gördü. Yalnızca 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.