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Elazığ’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

ELAZIĞ’DA DÜZENLENEN OPERASYON

Elazığ’da polisin gerçekleştirdiği operasyonda 5 kilo 22 gram metamfetamin yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden kente yüksek miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini elde ettikten sonra harekete geçti.

YAKALANAN MALZEMELER

Yapılan aramalar sonucunda 10 paket halinde 5 kilo 22 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait iki mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 14 bin 100 lira bulundu. Operasyonda, uyuşturucuyu taşıyan, saklayan ve piyasaya sürmeye hazırlanan birbirleriyle irtibatlı olan 3 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLAMALAR VE HUKUKİ SÜREÇLER

Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Elazığ’da uyuşturucu işletmeciliğine karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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