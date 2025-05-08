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Elazığ’da Yakalanan E.D. Tutuklandı

ERZURUM’DA CİNAYETLERİN ŞÜPHELİSİ ELAZIĞ’DA YAKALANDI

Erzurum’da birçok cinayet işlemiş ve hakkında 94 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, Elazığ’da yakalandı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların gözaltına alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

E.D. İÇİN OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu kapsamda ekipler, Erzurum’da işlenen birden fazla cinayetle ve hükümlü ya da tutuklunun kaçmasıyla ilgili suçlardan yargılanan E.D.’nin Elazığ’da saklandığını belirledi. Yapılan operasyonla yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından getirildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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