Elazığ’da Yanan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

OTOMOBİLİN ALEV ALEV YANMASI

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı aniden alev aldı. Olayın ardından yangın, tüm aracı sararken, çevredekilerin durumu bildirmesiyle birlikte itfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE SONUÇ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak ne yazık ki alevler, aracı kullanılamaz hale getirdi. Olayla ilgili her hangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı bildiriliyor.