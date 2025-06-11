Elazığ’da Yangın, 2 Kişi Etkilendi

ELAZIĞ’DA YANGIN ÇIKTI

Elazığ’daki Mustafapaşa Mahallesi’nde bulunan Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Yangın anında çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Hızla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, yangına müdahale etmek üzere harekete geçti.

DUMANDAN ETKİLENENLER OLDU

Yangın, evde yaşayan kişi ile komşusunun dumandan etkilenmesine neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Dumandan etkilenen iki kişi, ambulans içinde gerekli tedavi için ayakta alındı. Yangın sonucu evde bir miktar hasar meydana geldi.