Elazığ’da Yangın: 3 Kişi Yaralandı

YANGINDA AİLE BİREYLERİ YARALANDI

Elazığ’da tek katlı bir evde meydana gelen yangında, odun sobasının devrilmesi sonucu aynı aileden 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Olay, Esentepe Mahallesi Yaygın Sokak’ta gerçekleşti. Sobanın devrilmesiyle başlayan yangın, alevleri görenlerin haber vermesi üzerine hızla büyüdü.

OLAY YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangının yayılması üzerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri olay yerine yönlendirildi. Yangın sırasında anne ve bir kızı, alevlerin arasında kendi imkanları ile dışarı çıkmayı başardı. Diğer kızı M.Y. ise itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği kurtarma çalışmalarıyla alevlerin bulunduğu yerden çıkarıldı. Dumandan etkilenen anne ve kızı olay yerinde bulunan ambulansta tedavi edilmeye alındı. Ancak ağır yaralanan M.Y., ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla geniş çapta bir inceleme başlatıldı.