Elazığ’da Yangın, İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Elazığ’da bir ev eşyası satış mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çayda Çıra Mahallesi’nde bulunan mağazada, henüz kesin olarak belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı.

MÜDAHALE VE SONUÇLAR

Çıkan yangın sonrası derhal olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangın büyümeden alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürmeyi başardı. Ancak yangın, mağazanın iç kısmında bazı hasarlara neden oldu.