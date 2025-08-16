Haberler

Elazığ’da Yangın Kontrol Altına Alındı

ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Elazığ’da ormanlık arazide meydana gelen yangın, hızla müdahale eden ekipler sayesinde kontrol altına alınıp söndürüldü. Alınan bilgilere göre, Palu ilçesi sınırları içinde bulunan Gökdere ve Akbulut köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı.

VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, bölgeye Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın genişlemeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayla ilgili olarak incelemeler devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe, Göztepe ile 0-0 berabere kaldı

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Göztepe maçı sonrası "Adil bir sonuç oldu." şeklinde değerlendirmede bulundu.
Haberler

Rıdvan Dilmen, Maçta Hamleleri Eleştirdi

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Göztepe-Fenerbahçe maçını değerlendirerek teknik taktiği eleştirdi ve 10 kişi kalan rakibe karşı strateji değişikliğinin gerekliliğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.