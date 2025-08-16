Elazığ’da Yangın Kontrol Altına Alındı

ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Elazığ’da ormanlık arazide meydana gelen yangın, hızla müdahale eden ekipler sayesinde kontrol altına alınıp söndürüldü. Alınan bilgilere göre, Palu ilçesi sınırları içinde bulunan Gökdere ve Akbulut köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı.

VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, bölgeye Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın genişlemeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayla ilgili olarak incelemeler devam ediyor.