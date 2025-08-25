Haberler

Elazığ’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN BİNA HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA ÇIKTI

Elazığ’da bir binanın havalandırma boşluğunda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, İzzetpaşa Mahallesi Hacı Kaya Sokak’taki 5 katlı bir binada yaşandı.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Edinilen bilgilere göre, odun ve kartonların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Sinop’ta Orman Yangını Denetimleri Devam Ediyor

Sinop'ta Jandarma ekipleri, orman yangınlarını önlemek amacıyla sürekli denetim gerçekleştiriyor. Yasaklara uymayanlara ceza verilecek ve denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Haberler

Balıkesir’de Yangın Bodrum Katını Vurdu

Altıeylül'de bir binanın bodrum katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, bodrum katını kullanılmaz hale getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.