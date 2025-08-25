Elazığ’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN BİNA HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA ÇIKTI

Elazığ’da bir binanın havalandırma boşluğunda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, İzzetpaşa Mahallesi Hacı Kaya Sokak’taki 5 katlı bir binada yaşandı.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Edinilen bilgilere göre, odun ve kartonların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.