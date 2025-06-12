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Elazığ’da Yangın Sonucu İki Kişi Etkilendi

İKİ KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Elazığ’da bir binada meydana gelen yangında 2 kişi dumandan etkileniyor. Edinilen bilgilere göre, Mustafapaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın en üst katında henüz tespit edilmeyen bir sebepten yangın çıkıyor.

OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek durumu kısa sürede kontrol altına alıyor ve yangın söndürülüyor. Dumandan etkilenen 2 kişinin ilk tedavisi ambulansta gerçekleştiriliyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılıyor.

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