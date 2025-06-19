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Elazığ’da Yangın, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

YANGIN OLAYI VE YARALANMA DURUMU

Elazığ’da meydana gelen bir yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay, Hicret Mahallesi Öküzgözü Sokak’ta bulunan bir evin odunluğunda, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı gerçekleşti.

YARALANAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Odunluğun sahibi R.K., yangını söndürmeye çalışırken yaralandı. Yangın hakkında bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra yaralı şahıs ambulansla hastaneye götürüldü.

İTFAİYE YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

İtfaiye ekipleri, yangının evin diğer bölümlerine sıçramadan kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

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