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Elazığ’da Yaya, Otomobil Çarpmasıyla Yaralandı

YAYA KAZASI ELAZIĞ’DA GERÇEKLEŞTİ

Elazığ’da meydana gelen bir kaza sonucunda bir yaya yaralandı. Doğukent Mahallesi’nde bulunan Bahattin Öğel Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 MFS 23 plakalı bir otomobil çarptı.

KAZA YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından acilen Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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