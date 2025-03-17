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Elazığ’da Yetim Çocuklar İçin İftar Programı

İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Elazığ İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi ve Kadın Kolları tarafından yetim çocuklar ve ailelerine yönelik bir iftar programı gerçekleştirildi. Bu organizasyon, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu’nun eşi Dr. Ayfer Hatipoğlu, Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Fatma Yağız Kotan, İl Müftü Yardımcısı Hatice Arslan, Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi Kadın Kolları görevlileri ve gönüllüleri ile “Unutursan Yetim Kalır” Projesi kapsamında destek sağlanan yetim çocuklar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.

YETİM ÇOCUKLARA DESTEK

Müftü İrfan Üstündağ, programda yaptığı konuşmada, şu an 130 yetime burs verildiğini belirtti. Katılımcılara teşekkür eden Üstündağ, organizasyonun amacının yetim çocuklara destek sağlamak olduğunu vurguladı. Program, çocuklara bayram harçlığı ve hediyelerin dağıtılmasıyla sona erdi.

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