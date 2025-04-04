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Elazığ’da Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü

TARTIŞMA NEDENİYLE KAVGA

Elazığ’da gece saatlerinde, “yol verme” konusundaki bir tartışma nedeniyle iki sürücü araçlarını durdurup dakikalarca birbirlerine yumruk attı. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Olay, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

İddiaya göre, bulvar üzerinde seyir halindeki iki sürücü arasında “yol verme” konusunda bir tartışma başladı. Ardından, iki sürücü araçlarını trafikte durdurarak dakikalarca kavga etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bekçi sevk edildi. Olayın detayları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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