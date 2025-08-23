Haberler

Elazığ’da Zabıta Dilenci Operasyonu Yapıldı

DİLENCİ OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Elazığ’da zabıta ekipleri dilencilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı alanları tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan bu kişiler, ekipler tarafından tespit edilerek Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

DİLENCİLER ÜST ARAMASINDAN GEÇİYOR

Müdürlükte, yakalanan dilencilere üst araması yapıldı ve ekipler tarafından gerekli işlemler uygulandı. Yapılan aramalar sonucunda, dilencilerin saatlik kazancının 500 lira civarında olduğu belirlendi. Bu durum, dilenciliğin ne kadar kazançlı bir faaliyet olduğunu ortaya koyuyor.

