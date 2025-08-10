Haberler

Elazığ’daki Çocuklar Süs Havuzuna Girdi

ÇOCUKLAR SERİNLEMEK İÇİN SÜS HAVUZUNA KOŞTU

Elazığ’da etkisini sürdüren bunaltıcı sıcaklar, çocukların serinlemek için farklı yollar aramasına sebep oluyor. Uzun bir süredir yüksek sıcaklıklara maruz kalan kentte, vatandaşlar serinlemek adına çeşitli yöntemler deniyor.

HAVUZDA EĞLENCE VE SERİNLEME

Kent merkezindeki süs havuzu, çocukların en çok tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. Çocuklar, havuzda hem serinleyip hem de eğlenceli vakit geçiriyor. Bu anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşılmış durumda.

