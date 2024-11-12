Elazığ’daki Kahve Fincanı Müzesi Rekor Peşinde

DÜNYADA TEK OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP MÜZE

Dünya genelinde sadece Elazığ’da bulunan “Kahve Fincanı” Müzesi, bir yıl içerisinde 300 bin ziyaretçi ağırladı. Müze, 6 binden fazla fincan çeşidi ile Guinness Rekorlar Kitabı’na katılmayı planlıyor. Elazığ Turizm, Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Bulut tarafından iki yıl önce hayata geçirilmesi planlanan müze, 29 Ekim 2023’te Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle kapılarını açtı. Açılışından bu yana, hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen misafirlerin gözde duraklarından biri haline geldi.

REKOR HIZLA YAKLAŞILIYOR

Kahve Fincanı Müzesi, açıldığı günden beri 300 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı ve 6 binden fazla kahve fincanına sahip. Müzede, 1737 yılında İngiltere’den Osmanlı’ya gönderilen fincanın yanı sıra, Harput kazılarında ortaya çıkan 12 hayvanlı Türk takvimli fincan da sergileniyor. Ayrıca, ünlü fotoğrafçı Ara Güler’e ait kahve fincanları ve 17 Kasım 1937’de Elazığ’ı ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk’ün kahve içtiği fincan, ziyaretçiler tarafından en çok ilgi gören parçalar arasında yer alıyor.

MÜZEMİZİN BÜYÜK İLGİSİ

Elazığ Turizm, Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Bulut, müzenin birinci yılını doldurduğunu belirtti. Bulut, “Bir yıl içerisinde 2023 fincan hedefimiz vardı, ancak bu hedefin çok üzerinde sonuçlar elde ettik. Şu anda 6 binden fazla fincanımız var. Fincanları yapım yılları ve renklerine göre sınıflandırarak sergilemeye devam ediyoruz. Müzemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel müzeler arasında belge sahibidir. Ziyaretçi sayımız her geçen gün artıyor. Müze açıldığı günden bu yana yaptığımız anketlerde yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret ettiğini görüyoruz. Bu durum, bizlere çalışma şevki veriyor. Kahve Fincanı Müzesi, dünyada ve Türkiye’de tek olma özelliğine sahip. Turlar şimdiden başlamış durumda ve bu yıl Elazığ tarihinde en yüksek tur sayısına ulaştık.” şeklinde konuştu.

GUİNNESS REKORUNA YAKINIZ

Müzedeki çalışmalara dair bilgi veren Bulut, “Şu anda buradaki ürünleri raporlama aşamasındayız ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girmemiz kesin görünüyor. Elimizdeki fincan sayısı hemen her gün artıyor ve kayıt altına alamadığımız 100’e yakın fincan bulunuyor, bu yüzden net bir rakam veremiyoruz.” dedi. Ayrıca, fincan getirilmesi konusunda vatandaşlardan gelen desteklerden hoşnut olduklarını belirten Bulut, “Vatandaşlarımız fincan getirdikleri müddetçe, onları mutlaka sergileyeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.