Elazığ’daki Kutsal Ocaklar Restore Edildi

KAZILARDA TARİHİ BULUNTULAR

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Tadım köyünde gerçekleştirilen kazılarda gün yüzüne çıkan iki kutsal ocağın restore edildiğini duyurdu. Hatipoğlu, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Tadım Kalesi ve Höyüğü”nde 2024 yılında gerçekleştirilen kazılar sonucunda ortaya çıkarılan bu iki kutsal ocağın restorasyon işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Vali Hatipoğlu, “M.Ö. 4000-3200 yıllarına tarihlenen bu ocaklar üzerlerindeki stilize insan ve boğa figürleriyle dikkati çekiyor. Figürler, erken toplumlarda ailenin kutsallığını ve ritüellerdeki yerini simgeliyor” ifadelerini kullandı. Kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne bağlı Arkeoloji ve Etnografya Müzesi uzman ekipleri tarafından yürütüldü. Uzmanlardan alınan bilgilerde, bu ocakların yalnızca mimari yönleriyle değil, aynı zamanda dönemin inanç sistemine dair önemli unsurlar sunduğu aktarıldı.

RESTORASYON VE SERGİ

Restorasyonu tamamlanan kutsal ocaklar, Elazığ’daki Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde sergilenecek. Vali Hatipoğlu, bu önemli çalışmaya katkı sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getirdi.