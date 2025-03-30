Elazığ’daki Trafik Kazasında 6 Yaralı

KAZANIN DETAYLARI

Elazığ’da gerçekleşen iki aracın çarpışması sonucunda bir araç bahçeye uçtu. Bu kaza neticesinde toplamda 6 kişi yaralanmış durumda. Olay, Elazığ-Bingöl karayolunun 15. kilometresinde gerçekleşti.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yaralamaların meydana geldiği kaza sonrasında, sağlık ve güvenlik ekiplerine durum iletilerek olay yerine sevk edildiler. Yaralı 6 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak gerekli soruşturma ve inceleme süreci başlatıldı.