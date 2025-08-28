Elazığ Eğitim Müdürü Şahin, Ziyarette Bulundu

ELAZIĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ’NÜN ZİYARETİ

Elazığ Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, Keban ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret sırasında Şahin’e İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nahit Yerebasan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre eşlik etti.

KAYMAKAMLA GÖRÜŞME

Ziyaretin ilk aşamasında Kaymakam Furkan Atalık, Şahin’i makamında ağırladı. Görüşme sırasında Atalık, Şahin’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

EĞİTİM TOPLANTISI

Beraat Şahin, ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne geçerek, burada idareciler ve okul müdürleriyle bir toplantı yaptı.