Elazığ Ekonomisi İçin Hastane Şart

ELAZIĞ’DA HASTANE GÜNDEMİ

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, şehirdeki esnafın taleplerine kulak verdiklerini vurgulayarak, “Araştırma hastanesi yerinde kalmalı. Elazığ bir daha bir devlet hastanesinin kapatılması vakasını kaldırmaz” dedi. Başkan Alan, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Artaş’ı makamında ziyaret etti. Bu görüşmede, Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin taşınma durumu ve bunun Elazığ’ın ekonomik yapısı ile sağlık altyapısına etkileri ele alındı.

İDRAK EDİLEN GÖRÜŞME

Ziyaret sonrası İdris Alan, hastanedeki düzen ve personelin özverili çalışmalarını övdü. Alan, “Araştırma hastanemizde gördüğümüz düzen ve disiplin, bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Başhekimimiz, Elazığ için çalışan, Elazığ sevdalısı bir isim. Ziyaretimizde hastanenin durumu hakkında içimizi rahatlatan bilgiler aldık. Biz esnafımızın sesine kulak veriyoruz. Araştırma hastanesi yerinde kalmalı” dedi. Ayrıca, Van, Muş ve Bingöl’den hastaların geldiğine dikkati çekerek, bu konunun sadece sağlık meselesi olmadığını, şehrin ekonomi açısından da kritik olduğunu belirtti.

YENİ HASTANE PROJESİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Artaş ise yeni bir hastane projesinin tamamlandığını belirterek, “Rektörümüzün girişimleriyle yeni bir hastane projemiz tamamlandı. İhale sürecine doğru ilerliyoruz. Temel atma noktasında yakın zamanda güzel haberler paylaşacağız” açıklamasında bulundu. Yeni hastane tamamlandığında mevcut yapının poliklinik ya da branş hastanesi olarak değerlendirileceğini ifade eden Artaş, “Kurum olarak bu yöndeki önerilerimizi ilgili mercilere iletiyoruz. Temennimiz, Elazığ’ın sağlık altyapısının güçlenerek devam etmesidir” şeklinde konuştu.