Elazığ Esnafından Bayrama Özel Giyim İndirimi

İZDİHAM VE KAMPANYA

Elazığ’da Ramazan Bayramı’na yaklaşırken, Saray Camii altında bulunan esnafların giyim üzerine başlattığı kampanya büyük bir kalabalığa neden oldu. Bayram hazırlıklarına hız veren vatandaşlar, giyimde yoğunlukla yapılan indirim ve kampanyalardan faydalanmak için mağazalara akın etti. İşletmeler, giyim fiyatlarını 100 lira seviyesinde tutarak gömlek ve tişörtleri bu rakamdan satışa sundu. Ayrıca kot pantolonlar ise 200 liradan alıcı buluyor. Kampanyanın arife gününe kadar süreceği açıklandı.

MEMNUNİYET BEYANLARI

Saray Camii esnafı Burak Şener, kampanyanın amacını açıklarken, “Eskisi gibi yoğunluk olmadığından dolayı biz de kampanya yaptık. Tüm ürünlerimizi, kot pantolon, gömlek ve tişört ürünlerini 100 liradan satışa sunduk. Yoğunluk fazla bir şekilde var. Kaliteli ürünleri 100 liradan satıyoruz. Müşterilerimiz de bu durumdan çok memnun” dedi. Şener ayrıca, “Pantolonlar 200 lira, diğer ürünler ise 100 lira. Kampanyamız arife günü geceye kadar devam edecektir” şeklinde konuştu.

GELECEK PLANLARI

Esnaf Resul Tan da bayram dönemi yoğunluğuna dikkat çekerek, “Zararına mal satıyoruz. Fiyatlar 100 ile 200 lira arasındadır. Eğer mal kalırsa bayrama kadar kampanyalı bir şekilde satmaya devam edeceğiz. Eğer biterse de iş yerimizi kapatarak evimize gideceğiz. İnşallah daha fazla yoğunluk olur” ifadelerini kullandı. Elazığ’da bayram hazırlıkları devam ederken, esnaf sektörü canlanmaya devam ediyor.