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Elazığ FK ile Kahramanmaraşspor 1-1 Berabere

MAÇ DETAYLARI

Nesine 3. Lig 1. Grup’un 24. haftasında 23 Elazığ FK, kendi sahasında HG Hospital Kahramanmaraşspor ile 1-1 berabere kalıyor. Karşılaşma, Doğukent Hıdır Bilek Stadı’nda gerçekleşiyor. Maçı yöneten hakemler Serkan Eryılmaz, Anıl Küçükkaraca ve Recep Tayyip Keleş.

TAKIM KADROLARI

23 Elazığ FK takımı şu oyunculardan oluşuyordu: Akın İsmail Köroğlu, Sezer Kahraman, Ömer Faruk Yaylacı (Hüseyin Akın dk. 67), Fatih Balata, Anıl Çıracı, Muhammed Mert Dursun (Mert dk. 79), Haktan Yüce (Alp dk. 89), Oğuzhan Turan (Fatih dk. 79), Abdullah Yıldızer, Bahri Can Avcı ve Burak Kaan Sezgin.

Kahramanmaraşspor ise Olcay Toplu, Serdar Yıldırım (Furkan dk. 83), Ali Osman Karnapoğlu, Emre Kars, Hüseyin Turunç, Semih Kayan (Miraç dk. 62), Birhan Vatansever, Yunus Tarhan (Serhat Tarhan dk. 59), Mustafa Arda Mutlu (Berke dk. 59), Yasin Reis ve Mustafa Apardı kadrosu ile mücadele etti.

GOLLER VE DİĞER BİLGİLER

Maç içerisinde goller, Burak Kaan’ın (dk. 42-pen.) 23 Elazığ FK için almış olduğu penaltı ve Semih’in (dk. 3) Kahramanmaraşspor için kaydettiği gol ile geldi. Maçta ayrıca sarı kart gören oyuncular arasında 23 Elazığ FK’dan Ömer Faruk, Abdullah ve Sezer; Kahramanmaraşspor’dan ise Yunus, Serdar, Mustafa, Serhat ve Olcay yer alıyor.

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