Elazığ Güzergahı, Taraftarlara Yasaklandı

KAYSERİ MAÇI İÇİN GÜZERGAH YASAKLANDI

Trendyol 1. Lige çıkma müsabakasında Kayseri’de yarın yapacak olan Batman Petrolspor ile Artı Değer Vanspor karşılaşmasını izlemek isteyen taraftarların Elazığ güzergahını kullanmaları yasaklandı. Nesine 2. Ligde üst lige yükselme mücadelesinde Batman Petrolspor, Altınordu’yu eleyerek finale yükseldi. Artı Değer Vanspor ise kendi sahasında Çimentaş Elazığspor’a karşı 4-1’lik skorla kazandı, ancak bu maçta gerçekleşen olaylar, müsabakanın önüne geçti.

MAÇTA YAŞANAN OLAYLAR

Çimentaş Elazığspor ve Artı Değer Vanspor maçında, müsabaka 1-0 Elazığspor lehine devam ederken, 56. dakikada yan hakemin başına bir cisim isabet etti. Bu durum sonucunda maç tatil edildi ve iki gün sonra toplanan TFF, maçı 3-0 hükmen Artı Değer Vanspor’un kazanmasına karar verdi. Yaşanan olaylardan sonra Kayseri’de oynanacak Trendyol 1. Lige çıkma maçının finalistleri, Artı Değer Vanspor ve Batman Petrolspor oldu.

TARAFTARLAR ALTERNATİF YOL KULLANACAK

Edinilen bilgilere göre Elazığ Valiliği, her iki takımın taraftarlarının Kayseri’ye giderken ve dönüşte Elazığ güzergahını kullanmalarını yasakladı. Taraftarlar, alternatif güzergahlar kullanarak Kayseri’ye ulaşmak zorunda kalacak.