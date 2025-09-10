Elazığ Hazardağlı Kavşağı Açılıyor

YENİ KAVŞAKLA TRAFİK AKIŞI RAHATLAMAKTA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ’da 12 Eylül Cuma günü resmi açılışı yapılacak olan Hazardağlı Kavşağı’nın önemine vurgu yaptı. Uraloğlu, kavşaktaki bekleme süresinin 80 saniyeden 28 saniyeye düştüğünü belirtti. Elazığ şehrinin ulaşımını rahatlatacak olan bu kavşak, sadece 45 günde tamamlandı ve Elazığ trafiğine nefes aldıracak bir proje olarak tasarlandı. Bakan, “Elazığ-Malatya yolunun Keban yolu ve güney çevre yolu ile kesiştiği noktada hizmet veren Hazardağlı Kavşağı’nı yeni nesil kavşak olarak inşa ettik. Böylece bekleme sürelerini önemli ölçüde azalttık” diye konuştu.

ÖRNEK ÇALIŞMA VE ULAŞIM AĞI

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, 60 bin ton plentmiks temel ve 37 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldığını açıkladı. Ayrıca 75 bin metreküp yarma kazısı, 15 bin metreküp asfalt kazısı ve 12 bin metreküp bitkisel toprak serimi ile altyapı ve çevresel uyum açısından örnek bir çalışma ortaya konduğunu belirtti. Bakan, “Bağlantı kollarıyla birlikte toplamda 5 bin 492 metrelik bir ulaşım ağı inşa ettik” dedi.

BEKLENTİLER VE TASARRUF HESAPLAMALARI

Yeni kavşak sisteminin trafiği optimize ettiğini ifade eden Uraloğlu, sol dönüşleri akıllı bir şekilde yönlendiren sistem sayesinde araç kapasitesinin arttığını, bu sayede bölgede yoğun saatlerde oluşan uzun kuyrukların önüne geçildiğini belirtti. Uraloğlu, “Kavşaktaki bekleme süresini 28 saniyeye düşürdük” ifadesini kullandı. Ayrıca, kavşak sayesinde yıllık 474 milyon lira zaman ve 6 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağlanacağı, böylece toplamda 480 milyon lira tasarruf yapılacağı ve 376 ton karbon emisyonunun engelleneceği vurgulandı.