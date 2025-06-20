Elazığ Hıdır Sever Anadolu Lisesi’nde Sergi

ANLAMLI ETKİNLİKTE SANAT VE YARDIM BİR ARADA

Elazığ Hıdır Sever Anadolu Lisesi öğrencileri, karne gününde hasta bir bebeğin tedavisi için hazırladıkları sanat eserlerini satışa sundu. Bu anlamlı etkinlik, Elazığ’da karne günü sırasında gerçekleştirildi. Hıdır Sever Anadolu Lisesi’nde İngilizce öğretmeni Meryem Aydın’ın öncülüğünde kurulan Sanat Atölyesi’nde öğrencilerin ürettiği tablolar ve el emeği ürünler, okul bahçesinde satışa sunularak hasta bir bebeğin tedavisine destek olmayı amaçladı. Etkinliğe veliler de evde hazırladıkları pasta ve böreklerle katkıda bulundu. Organizatörler, satıştan elde edilen gelirin tamamının bir çocuğun tedavisi için kullanılacağını belirtti.

PAYLAŞIMIN DEĞERİ VE GURUR

Meryem Aydın, bu anlamlı etkinliği gerçekleştirmiş olmaktan dolayı duyduğu gururu ifade ederek, “Bir zamanlar öğrencisi olduğum okulun şimdi öğretmeniyim. Bugün artık karneleri ben dağıtıyorum. Elazığ Hıdır Sever Anadolu Lisesi’nde İngilizce öğretmeniyim. Öğrencilerim ile bir süredir yürüttüğümüz atölyedeki sanat eserlerini, bugün bir hasta çocuk için yardım amaçlı satıyoruz. Öğrencilerim burada el becerilerini geliştirirken aynı zamanda paylaşmayı da öğrenmişler. Bugün sadece tabloları değil, evde yaptıkları pasta ve börekleri de getirerek etkinliğe katkıda bulundular” dedi.

ANLAMLI BİR GÜNÜ GERİDE BIRAKMA

Öğrencilerden Umut Tuna, “Karnelerimizi aldık, çok güzel bir yılı geride bıraktık. Yıl sonunda Meryem hocamızın öncülüğünde çok güzel bir etkinliğe imza atıyoruz. Sanat atölyesinde ürettiğimiz tüm ürünleri bugün bir bebeğin tedavisi için satışa sunacağız” şeklinde konuştu. Diğer bir öğrenci olan Muhammed Eren Kara ise, “Çok güzel bir yılı geride bıraktık. Arkadaşımın dediği gibi, diğer okullara da örnek olabilecek bir sergi hazırladık. Bu sergiden elde edilecek gelir, hasta olan Muhammed kardeşimizin tedavisine katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

SOSYAL SORUMLULUK VE DAYANIŞMA

Öğrencilerden Hiranur Yumruk, sosyal sorumluluk projelerinin tüm okullarda yaygınlaşmasını temenni ederek, “Güzel bir etkinlik için buradayız. Hem mezuniyetimizi kutlamak hem de hasta bir çocuğa yardım etmek için anlamlı bir etkinlik oldu. Meryem hocamızın öncülüğünde bu etkinliği yapıyoruz. Bütün amacımız bu tür etkinliklerin çoğalması” dedi.