Elazığ İl Özel İdare Spor Galibiyetle Moralleniyor

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE SPOR KULÜBÜ’NDE BAŞARI RÜZGARI

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde faaliyet gösteren Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü, ilerlemesine sağlam adımlarla devam ediyor. Teknik sorumlu İcabi Ayyıldız yönetiminde elde edilen başarılı sonuçlarla göze çarpan bordo-beyazlı ekip, oluşturulan mütevazı kadrosu ile bulunduğu 6 takımlı Play-Off grubunda dikkat çekiyor. İlk olarak Karakoçan 1985 Spor’u 2-0’lık skorla, ardından Kovancılarspor ve DSİ Spor’u da 5-1’lik skorlarla yenerek, 3’te 3 yaptı.

GALİBİYETİ KUTLAYIP MORAL BULDULAR

DSİ Spor karşılaşmasının ardından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya gelen teknik heyet ve futbolcular, gösterdikleri başarıyı kutlayarak morale boğuldu. Bordo-beyazlılar, Play-Off grubunun 4. hafta mücadelesinde Balakgazi 1516 Spor ile karşı karşıya gelecek.

Hedef Yükseliş ve Başarı

Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü, sezon boyunca gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve başarılarına devam etmeyi hedefliyor. Bu başarılar, ekip için önemli bir motivasyon kaynağı oluyor.