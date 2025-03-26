Elazığ’ın Geleneksel Badem Şekerine Yoğun İlgi

ELAZIĞ YÖRESEL LEZZETİ RAMAZAN’DA SOFRALARDA

Elazığ’ın yöresel bir lezzeti olan badem şekeri, Ramazan Bayramı’nda sofralarda yer alarak tatlı bir deneyim sunmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Elazığ’da bayram sofrasının vazgeçilmezi olarak badem şekeri yoğun ilgiyle karşılanıyor. Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte, bayram soflarında yer almak üzere badem şekeri hazırlıkları hız kazandı.

DOĞAL MALZEMELERLE HAZIRLANIYOR

Badem şekeri, doğal pancar şekeri ve Elazığ’ın yerli bademi kullanılarak hazırlanıyor. Hazırlama süreci yaklaşık 3 saat sürüyor. Bu aşamada titizlikle paketlenen badem şekerleri, satışa sunulmak için hazır hale getiriliyor. Esnaf İrfan Açıkoğlu, “Badem şekerimiz Ramazan aylarımızın vazgeçilmezidir. Ramazan aylarında daha yoğun talep gören bir ürünümüzdür.” diyerek ürünün hazırlanışı hakkında bilgi veriyor. Açıkoğlu, “Yapılışında doğal pancar şekeri ve Elazığ’ın yerli bademini kullanarak, belirli ölçülerde badem şekerini hazırlıyoruz. Yaklaşık 1 saat kavrulma, 1 buçuk saatte kaplama aşaması mevcut” şeklinde ekliyor.

TALEP ARTIYOR VE FİYAT TARİFESİ

Badem şekerinin hazırlığı sürecinin ortalama 3 saate yakın sürdüğünü ve insanların ihtiyacını karşıladığını belirten Açıkoğlu, “İftardan sonra hafif bir tatlı niyetine tüketiliyor. Elazığ halkı bu lezzeti oldukça seviyor. 11 ay boyunca yaptık, Ramazan ayı gelmesiyle birlikte talep daha da arttı” ifadelerini kullanıyor. Badem şekerinin kilogram fiyatı 250 lira olarak belirlenirken, il dışına da kargo ile gönderim yapılabiliyor.