Elazığ’ın Palu İlçesinde 3.5 Deprem

DEPREM MEYDANA GELDİ

Merkez üssü Elazığ’ın Palu ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan verilere göre, saat 23:39’da 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildiriliyor.

OLUMLU BİLGİLER GELDİ

Depremin ardından yapılan incelemelerde, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı anlaşıldı. Elazığ’da yaşayanlar bu sarsıntı hakkında bilgilendirildi ve endişe duymalarına gerek olmadığı belirtildi.

ÖNEMLİ

Fed Üyesi Lisa Cook Dava Açtı

ABD Başkanı Trump, Fed Üyesi Lisa Cook'u görevden aldı. Cook, Trump’ın yetkisini aşarak kendisini görevden aldığı gerekçesiyle dava açtı; ilk duruşma yarın yapılacak.
Yılmaz Atak, Damat Uğur’u Vurmuş

Aksaray'da Yılmaz Atak, boşanma aşamasındaki damadı Uğur Deniz'i 9 el ateş ederek öldürdü. Olay sonrası Atak gözaltına alındı.

