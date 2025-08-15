Elazığ’ın Şap Hastalığı Üzerine Açıklama Yaptı

ŞAP HASTALIĞINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cazim Bulut, şap hastalığına dair önemli bilgiler paylaştı. Bulut, şap hastalığına yakalanan hayvanların kesilmesinin sakıncalı olmadığını belirtti. “Şap hastalığı, çiftlik hayvanları ve çift tırnaklıların viral bir hastalığıdır. 7 tane serotipi bulunan A, O, C, Asya1, Asya2, Asya3 ve SAT1’den oluşmaktadır” dedi. Ayrıca ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da son bir aydır hayvan pazarlarının kapatıldığının altını çizdi. Bölgedeki şap vakalarının kontrolü için karantina uygulamalarına gidildiğini belirten Bulut, “Bazı ova köylerinde şap hastalığı hâlâ etkisini gösteriyor” şeklinde konuştu.

KARANTİNA VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Viral hastalıkların spesifik bir tedavisinin bulunmadığını ifade eden Bulut, destekleyici tedavilere yönelmeye odaklandıklarını aktardı. Şap hastalığının etkilerinin sığır ve küçükbaş hayvanlar arasında farklılık gösterdiğini belirten Bulut, “Koyun ve keçilerde hastalık daha hafif seyrederken, sığırlarda daha ağır bir tablo çizmektedir. Hastalık, yüksek ateş ile başlıyor, ardından depresyon ve ağızda salya akıntısı gibi belirtiler görülüyor” dedi.

YAYILMA NEDENLERİ VE ÖLÜM ORANLARI

Hayvanların şap hastalığına yakalanma oranının yüksek olduğunu vurgulayan Bulut, “Hızla yayılan hastalığın bulaşma yolları fazladır. Bakıcıların davranışları ve ahırların birbirine yakınlığı, hastalığın yayılmasında kritik rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, sosyal medyada son günlerde artan ölüm vakalarının yaz mevsimi ile ilişkili olduğunu belirtti. Bulut, “Ölüm oranları genellikle düşük; ancak ekonomik zararlar açısından hastalığın etkilerini değerlendirmek gerekiyor” açıklamasında bulundu.

AŞILAMA VE BEKLENEN RİSKLER

Cazim Bulut, şap hastalığına karşı yapılan aşılama süreçlerinin önemine değindi ve “Virüs tipine göre yapılan aşılama, farklı virüs tiplerine karşı bağışıklık geliştirmiyor. Önceki yıllarda yapılan aşılama programları, yeni virüslerin ortaya çıkmasıyla etkisini yitirmektedir” dedi. Şap hastalığı nedeniyle genç hayvanların ölüm oranlarının yükselmesine dikkat çeken Bulut, şap hastalığına yakalanan hayvanların kesilmesinin güvenli olduğunu aktardı. “Literatürde zeolotik bir hastalık olarak kabul edilse de, saha çalışmalarımız bu konuda ciddi bir bulaşıcılığın olmadığını gösteriyor” dedi.

Bu bağlamda alınan tedbirlerin, daha çok hayvanları şap hastalığından korumaya yönelik olduğunu belirten Bulut, “Şapa yakalanmış bir hayvanın etinin insan sağlığı için bir tehdit oluşturmadığını söyleyebilirim.” ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.