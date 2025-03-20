Elazığ’ın Yüzme Başarısı: Türkiye 2’nciliği

ALP EREN GÜLER’İN BAŞARISI

Elazığ İl Özel İdaresi Spor Kulübü sporcusu Alp Eren Güler, Okul Sporları Paleti Yüzme Türkiye finallerinde elde ettiği başarı sayesinde Türkiye 2’ncisi oldu. Elazığ İl Özel İdaresi, amatör spor kulüplerine sağladığı destekle birlikte, kendi bünyesinde sporcu yetiştirmeye ve adını duyurmaya devam ediyor. Kulüp, futbol altyapı gruplarının yanı sıra; basketbol, tenis, atıcılık ve yüzme gibi farklı branşlarda da faaliyet gösteriyor. Bu yıl yüzme alanında elde edilen Türkiye ikinciliği, Elazığ’a önemli bir başarı kazandırdı.

DUYURU VE YARIŞMA DETAYLARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 18-19 Mart tarihlerinde Konya’da düzenlenen Okul Sporları Paleti Yüzme Türkiye finallerine 427 yüzücü katıldı. Elazığ İl Özel İdaresi Spor Kulübü sporcusu Alp Eren Güler, iki farklı kategoride yarışarak Türkiye 2’nciliği ve 3’üncülüğü elde etti ve madalya kazanma başarısını gösterdi.

ANTRENÖRÜN DEĞERLENDİRMESİ

Kulüp yüzme antrenörü Oğuzhan Gündoğdu, “Elazığ İl Özel İdaresi Spor Kulübü olarak 2 yıl önce başladığımız yüzme branşı çalışmalarında kısa sürede önemli bir yol kat ettik ve hem kurumumuza hem de şehrimize büyük bir başarı kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Son iki yılda 300’den fazla yüzme bilmeyen çocuğa eğitim veren kulübümüz, 23 performans sporcusuyla mücadele ettiği şampiyona ve yarışmalardan ilimize madalyalarla dönüyor. Sporcumuz Alp Eren Güler, Türkiye finallerinde 427 yarışmacı arasından 50 metre çift palet stilinde Türkiye 2’nciliğini, 100 metre su üstü stilinde ise Türkiye 3’üncülüğünü elde etmeyi başardı” diye belirtti.

BAŞARILARIN DEVAMI

Elazığ İl Özel İdaresi Spor Kulübü, spor alanındaki başarılı çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle yüzme branşındaki başarılar, kulübün çalışmalarının sonuçlarını göstermekte. Gelecek dönemde de bu başarıların artarak devam etmesi bekleniyor.