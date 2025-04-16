Elazığ Jandarma Güvenlik Uygulaması Yapıldı

GENİŞ ÇAPLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından dün “Türkiye Huzur Güven Uygulaması” kapsamında 84 noktada geniş bir denetim yapıldı. Uygulama esnasında 3 bin 483 kişi sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan’da jandarma sorumluluk bölgesinde Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik olarak bu uygulamayı gerçekleştirdi.

DENETİMLER HIZLA DEVAM EDİYOR

Uygulama, 84 ekip ve 291 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak 84 ayrı noktada icra edildi. Yapılan denetimlerde, 3 bin 460 Türk vatandaşı ve 23 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı. Ayrıca, 19 metruk bina ve 94 umuma açık yer kontrol edildi. Sorgulamalar neticesinde, uyuşturucu madde bulundurmak suçundan aranan 1 kişi, basit yaralama suçundan aranan 1 kişi, ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurma suçundan aranan 1 kişi, yoklama kaçağı olan 15 kişi ile toplamda 18 kişi yakalanarak gerekli işlemler başlatıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, uygulamaya dair bir açıklama yaparak, “Güvenlik güçlerimiz, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürmektedir” şeklinde ifadelerine yer verdi.