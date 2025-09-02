Elazığ Kadına Yönelik Şiddet Çalışmaları

Haberler

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri, muhtarlıkları ziyaret ederek Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele hakkında bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütüyor. Bu çalışmalar, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kapsamında faaliyet gösteren Elazığ Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından düzenleniyor.

Aile Yılı çerçevesinde süren bu çalışmalar, Abdullahpaşa, Hilalkent, Sürsürü, Olgunlar ve Ataşehir mahalle muhtarlarının ziyaret edilmesi ile devam ediyor. Ziyaretler sırasında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusundaki bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapılarak, bu konudaki toplumsal bilinç artırılıyor.

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı "Okula Uyum Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Şehit Ümit Çoban İlkokulu'nu ziyaret etti.
Ordu’daki sosyal market, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri sağlayarak ailelerin yükünü hafifletiyor. Bu uygulama, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında hayata geçirildi.

