Elazığ Kadına Yönelik Şiddet Çalışmaları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri, muhtarlıkları ziyaret ederek Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele hakkında bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütüyor. Bu çalışmalar, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kapsamında faaliyet gösteren Elazığ Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından düzenleniyor.

FARKINDALIK İÇİN MUHTAR ZİYARETLERİ

Aile Yılı çerçevesinde süren bu çalışmalar, Abdullahpaşa, Hilalkent, Sürsürü, Olgunlar ve Ataşehir mahalle muhtarlarının ziyaret edilmesi ile devam ediyor. Ziyaretler sırasında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusundaki bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapılarak, bu konudaki toplumsal bilinç artırılıyor.