Haberler

Elazığ Medilines Hastanesi’nde Anneler Günü etkinliği

ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Elazığ Özel Medilines Hastanesi, Ahmet Ozan Tevfik Fuar ve Kongre Merkezinde, Anneler Günü vesilesiyle bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlik, hastanenin operatör doktorları eşliğinde gerçekleşti. Uzman hekimler, kadın hastalıkları üzerine bir seminer vererek, katılımcılara önemli bilgiler sundu. Etkinliğe, Medilines Hastanesi yönetimi, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Faıg Jabrayılov, Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Fatih Erol, Estetik ve Plastik Cerrahi uzmanı Op. Dr. Hasan Emre Özdemir, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yaser Işık, diğer uzman doktorlar ve kurum çalışanları katılım sağladı.

KADINLARA YÖNELİK SEMİNER DÜZENLENDİ

Etkinlik sırasında tüm annelere karanfil takdim edildi. Ardından, kadın sağlığına yönelik bir seminer düzenlenerek, katılımcılara bilgi verildi. Özel Medilines Hastane Müdürü Kürşat Karahüseyinoğlu, seminer düzenlenmesindeki amaçlarını açıklarken, “Çağımızın hastalığı olan kanserin erken teşhis ve tanı yöntemlerine dikkat çekmek istiyoruz. Hastanemizde 5 uzman hekimimizle halkımızı bilgilendirmeyi hedefledik. 2020 yılında başladığımız bu yolculukta, sadece Elazığ’a değil, tüm dünyaya hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu konuda üzerimize düşen büyük bir sorumluluk var. Ekibimiz olarak gerekeni yapmaya hazırız. Seminerimiz, Anneler Günü’nü kutlamak için düzenlendi. Annelerimiz burada meme kanseri hakkında bilgilendi ve hastanemizdeki tedaviler hakkında da geniş bilgiye sahip oldu.” şeklinde ifade etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Van’da Asayiş Toplantısı Yapıldı

Van'da gerçekleştirilen toplantıda Vali Ozan Balcı, ildeki güvenlik durumu hakkında bilgiler verdi. 5 bin 138 polis ve 4 bin 473 jandarma, çeşitli suçlarla etkin şekilde mücadele ediyor.
Haberler

Hollanda’dan Hacı Adayları Beyşehir’e Geldi

Hollandalı bisikletçiler Fenna Elisavan Selm ve Fleur Anelore Kalthuıs, Beyşehir'deki bisiklet evini ziyaret etti. Ayrıca, hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.