Elazığ Medilines Hastanesi’nde Anneler Günü etkinliği

ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Elazığ Özel Medilines Hastanesi, Ahmet Ozan Tevfik Fuar ve Kongre Merkezinde, Anneler Günü vesilesiyle bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlik, hastanenin operatör doktorları eşliğinde gerçekleşti. Uzman hekimler, kadın hastalıkları üzerine bir seminer vererek, katılımcılara önemli bilgiler sundu. Etkinliğe, Medilines Hastanesi yönetimi, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Faıg Jabrayılov, Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Fatih Erol, Estetik ve Plastik Cerrahi uzmanı Op. Dr. Hasan Emre Özdemir, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yaser Işık, diğer uzman doktorlar ve kurum çalışanları katılım sağladı.

KADINLARA YÖNELİK SEMİNER DÜZENLENDİ

Etkinlik sırasında tüm annelere karanfil takdim edildi. Ardından, kadın sağlığına yönelik bir seminer düzenlenerek, katılımcılara bilgi verildi. Özel Medilines Hastane Müdürü Kürşat Karahüseyinoğlu, seminer düzenlenmesindeki amaçlarını açıklarken, “Çağımızın hastalığı olan kanserin erken teşhis ve tanı yöntemlerine dikkat çekmek istiyoruz. Hastanemizde 5 uzman hekimimizle halkımızı bilgilendirmeyi hedefledik. 2020 yılında başladığımız bu yolculukta, sadece Elazığ’a değil, tüm dünyaya hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu konuda üzerimize düşen büyük bir sorumluluk var. Ekibimiz olarak gerekeni yapmaya hazırız. Seminerimiz, Anneler Günü’nü kutlamak için düzenlendi. Annelerimiz burada meme kanseri hakkında bilgilendi ve hastanemizdeki tedaviler hakkında da geniş bilgiye sahip oldu.” şeklinde ifade etti.