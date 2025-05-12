Elazığ Satranç Müsabakası Devam Ediyor

ELAZIĞ SATRANÇ İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKASI HEYECANLI GEÇİYOR

Elazığ’da devam eden Elazığ Satranç İl Birinciliği müsabakası büyük bir heyecanla sürüyor. Elazığ Yaşayan Stadyum – Satranç Salonunda düzenlenen Kulüpler İl Yöre Yarışmaları 10 Mayıs Cumartesi günü başladı. Bu yılki turnuvaya 18 takımdan toplam 226 sporcu katılım sağlıyor. İlk dört dereceyi elde eden takımlara kupa, ilk sekiz sporcusuna ise madalya verilecek. Ayrıca dereceye giren ilk üç takım, Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası’nda Elazığ’ı temsil etme hakkı kazanacak.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, turnuvayla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye Satranç Federasyonu faaliyet programında yer alan Elazığ Kulüpler İl Yöre Yarışmaları 10-12 Mayıs tarihlerinde Elazığ Yaşayan Stadyum-Satranç Salonunda düzenleniyor. Turnuvaya 18 takımdan 226 sporcu katılım sağladı ve bu büyük ilgi ve katılım bizleri gururlandırdı. Düzenlenen turnuvaya katılım sağlayan dereceye giren ve yapılacak olan Türkiye Kulüpler Şampiyonasında ilimizi temsil edecek kulüpleri ve sporcuları aynı zamanda antrenörlerini tebrik eder başarılarının devamını dileriz.” dedi.

ŞAMPİYONADAN UMUTLU BEKLENTİLER

Elazığ’daki bu turnuva, satranç severler arasında büyük bir coşku yaratıyor ve katılımcılar derecelendirme için yarışırken, şehrin spor hayatını zenginleştiriyor. Turnuvanın sona ermesinin ardından, dereceye giren sporcular ve takımlar Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası’nda Elazığ’ı temsil etme fırsatını elde edecek. Bu süreç, Elazığ’ın satranç alanındaki potansiyelini gösterirken, kulüplerin ve sporcuların motivasyonunu artırıyor.