Elazığ, Spor Tarihinde Yeni Bir Başarı

ELAZIĞ SPOR TARİHİNDE BİR İLKE IMZASINI ATTILAR

Elazığ, spor tarihinde önemli bir başarıya daha imza attı. Türkiye Dağcılık Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın işbirliğiyle, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organizasyonu altında gerçekleştirilen Okul Sporları Spor Tırmanışı Minikler ve Küçükler Türkiye Şampiyonası, büyük bir coşku ve heyecan içerisinde sona erdi. 6-9 Mayıs 2025 tarihlerinde Doğukent 15 Temmuz Şehitleri Kapalı Spor Salonu ve Gazanfer Albayrak tırmanış duvarında düzenlenen bu şampiyonaya, Türkiye’nin dört bir yanından 43 ilden toplam 350 sporcu katıldı.

GENÇ SPORCULARIN PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU

Minikler ve küçükler kategorilerinde yarışan genç sporcular, sergiledikleri üst düzey performanslarla hem izleyicilerden övgü aldı hem de geleceğin milli sporcuları olma yolunda kıyasıya bir mücadele sergiledi. Tribünleri dolduran sporcu yakınları, antrenörler ve izleyiciler, unutulmaz anlara tanıklık etti. Şampiyona boyunca dikkatle devam eden organizasyon süreci, Elazığ’ın spor altyapısının ve koordinasyon yeteneğinin bir kez daha gözler önüne serilmesini sağladı.

KAPANIŞ SEREMONİSİ VE AÇIKLAMALAR

Şampiyona, dereceye giren sporculara madalyalarının takdim edildiği kapanış seremonisiyle sona erdi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Okul Sporları Spor Tırmanışı Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduk. Bu organizasyon, Elazığ’ın farklı branşlarda da spor şehri kimliğini başarıyla ortaya koydu. Sporcularımızı, antrenörlerimizi, hakemlerimizi ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyoruz. Elazığ, spor vizyonu doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek” ifadelerine yer verildi.