Elazığ Su Topu Takımı Başarıya Doymuyor

BAŞARILI PERFORMANS SERGİLENİYOR

Gaziantep’te gerçekleştirilen U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası Bronz Grup 1. devre maçlarında Elazığ Gençlik Spor Kulübü su topu takımı, kazandığı başarılarla dikkatleri çekiyor. Takım, turnuva boyunca 5 maç yaparak, bunlardan 4’ünde galip gelirken, 1’inde ise mağlup olabiliyor. Elde ettiği bu sonuçlarla şampiyonada iddialı bir konum elde etmeyi başardı.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI MEYVE VERİYOR

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, su sporlarında önemli adımlar atan Elazığ su topu takımına çeşitli destekler sağlıyor. Bu destekler, altyapı çalışmalarının yanı sıra sporcuların gelişimi açısından önemli olanaklar sunarak, başarıların arka planında yer alıyor. Antrenörlerin ve sporcuların özverili çalışmaları sayesinde Elazığ, su topu branşında adını duyurmayı sürdürüyor.

İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DESTEK AÇIKLAMASI

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, başarı gösteren takımı tebrik ederek, “Sporcularımızın azmi ve disiplini bizleri gururlandırıyor. Onların başarısı, ilimizde su sporlarının gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Su topu takımımız adından başarıyla sık sık bahsettirmeyi başarıyor. Bu durum hem şehrimiz hem de bizler adına gurur verici bir şey. Takımımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz” dedi.