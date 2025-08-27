Elazığ Takımı Dominasyon Sergiledi

ILK MAÇTAKİ BAŞARI

Elazığ Gençlik Spor Kulübü Çim Hokeyi Takımı, önemli bir turnuvada ilk rakibini farklı bir skorla yenerek iddialı bir duruş sergiliyor. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 45. Yıl 2. Lig Açık Alan U16 Birinci Lige Yükselme Müsabakaları, 26 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihleri arasında Konya’da yapılıyor. Elazığ’ı temsil eden Çim Hokeyi Takımı, organizasyonun ilk karşılaşmasında ev sahibi Konya ekibiyle mücadele etti. Maç boyunca oyun hakimiyetini elinde tutan Elazığ ekibi, rakibini 6-0 gibi belirgin bir skorla yenerek turnuvaya güçlü bir başlangıç yapma fırsatı buldu.

GELECEK MAÇLAR İÇİN HAZIRLIK

Elazığ temsilcisi, grup aşamasındaki ikinci maçında Denizli takımıyla karşılaşacak. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden alınan bilgiler ışığında, “Elazığ Gençlik Spor Kulübü Çim Hokeyi Takımımız, disiplinli çalışmanın, azmin ve inancın en güzel örneklerinden birini sergiliyor. İlk maçtaki başarıları bizleri gururlandırdı. Şimdi gözümüz Denizli karşılaşmasında. Genç sporcularımızın sahada ortaya koyduğu mücadele, ilimizdeki spor altyapısının geldiği noktayı net şekilde gösteriyor. Kurum olarak her zaman gençlerimizin ve antrenörlerimizin yanındayız. Finale yükseleceklerine ve Elazığ’a yeni bir gurur yaşatacaklarına yürekten inanıyoruz” şeklinde bir açıklama yapıldı.