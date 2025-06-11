Elazığ Tesisinde Patlama; 3 Kişi Etkilendi

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen patlama, bir dolum tesisinde öğle saatlerinde gerçekleşti. Dolum işlemleri sırasında bilinmeyen bir nedenle oluşan patlama sonucunda, açığa çıkan gazdan 3 çalışan etkileniyor. Olayın ardından sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan 3 kişi, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.

OLAYIN DETAYLARI

İş yeri sahibi Ali Rıza Polat, patlama ile ilgili olarak şunları söylüyor: “Tüpü kapatırken birden alev alıyor, patlama oluyor. Allah’a şükür can kaybımız yok. Basınçlı tüplerle çalışıyoruz. Bu fabrika oksijen ve asetilen dolum tesisidir.” Olayın ardından inceleme başlatıldığı bildirildi.