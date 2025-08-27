Elazığ Ticaret Borsası Başkanı, MÜPAK’a Katıldı

MEZOPOTAMYA ÜRÜN PİYASASI TOPLANTISI

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Erzurum’da gerçekleştirilen Mezopotamya Ürün Piyasası Aracı Kurumu (MÜPAK) toplantısına katıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 12 ticaret borsasının iş birliğiyle oluşturulan MÜPAK’ın Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzurum Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya, MÜPAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Başkan Yardımcısı Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ve diğer borsa yöneticileri katıldı.

YENİ FIRSATLAR VE PROJELER

Yönetim kurulu üyeleri, alınan kararların üreticiler ve yatırımcılar için yeni fırsatlar sağlayacağını belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, “Bölgemizin tarımsal gücünü daha etkin kullanabilmek adına ortak projelerde yer almak son derece önemlidir. MÜPAK, sadece borsalar arasında bir iş birliği değil, aynı zamanda üreticinin emeğini ve değerini koruyan bir kalkınma modeli sunmaktadır. Elazığ Ticaret Borsası olarak bu yapının aktif bir paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

TOPLANTININ VERİMLİLİĞİ

Dumandağ, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’a, Meclis Başkanı Yavuz Güney’e, Genel Sekreter Ensar Korucuk’a ve tüm personele misafirperverlikleri için teşekkür etti. “Verimli bir toplantı oldu. İnşallah bundan sonra devam edecek. Biz Elazığ Ticaret Borsası yönetim kurulu olarak toplantıya iştirak ettik. Biz de bu şirketin ortaklarından ve yönetiminden biriyiz. Bu tür toplantılar mutlaka ilimiz başta olmak üzere herkese fayda sağlayacaktır” diye ekledi. Dumandağ, toplantının üyelerin sorunlarının dile getirildiği, oldukça faydalı bir buluşma olduğunu vurguladı.