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Elazığ Ticaret Borsası’ndan Geleneksel İftar Buluşması

Elazığ Ticaret Borsası, geleneksel iftar programında kurum müdürlerini, STK temsilcilerini ve iş insanlarını bir araya getirdi. Bu özel etkinlik, kentteki önde gelen isimlerin buluşmasına ev sahipliği yaparak, hem iş dünyasındaki dostlukların güçlenmesini sağladı hem de Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşama imkanı sundu.

RAMAZAN’IN BİRLİK VE BERABERLİK RUHU

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, iftar programında yaptığı açıklamada, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekti. Başkan Dumandağ, “İftar davetimize katılarak bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize ve değerli iş insanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Ramazan ayı, yalnızca oruç tutmak değil, aynı zamanda toplumun her kesimiyle birlik ve beraberlik içinde olmanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın önemini bir kez daha hatırladığımız, gönüllerimizi birleştirdiğimiz mübarek bir zaman dilimidir” ifadelerini kullandı.

MANEVİ ATMOSFER VE GELECEK PROJELER

Dumandağ, etkinlikte bulunan katılımcılarla, şehir için faydalı olabilecek projeler hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Ramazan ayının huzur veren atmosferiyle yapılan bu tür buluşmaların, sadece bu yıl değil, gelecek yıllarda da aynı sıcaklık, kardeşlik ve birliktelikle sürmesi temennisinde bulundu. “Bu anlamlı davetimize katılan herkese tekrar teşekkür ediyorum” diyen Dumandağ, birlikte daha güzel yarınlara adım atacaklarına olan inançlarını yineleyerek, Ramazan ayının getirdiği huzuru kalplerinde taşımayı diledi.

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