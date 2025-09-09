Elazığ Ticaret Borsası Toplantısı Gerçekleşti

TOPLANTI DETAYLARI

Elazığ Ticaret Borsası’nın Ağustos ayı Meclis Toplantısı, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreter vekili Mehmet Şirin Budancamanak’ın katılımıyla gerçekleşti. Toplantı, Meclis Başkanı Aydın Torgut’un önderliğinde düzenlendi. Burada FKA ve Ticaret Borsası tarafından şehirde yapılan yatırımlar üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu ve bölgede bulunan atıl kaynakların üretime kazandırılması konusu ele alındı. Amacı, istihdamın artırılmasına yönelik yapılması gerekenler üzerinedir. Toplantıya Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve Mehmet Şirin Budancamanak da katıldı.

BÖLGESEL YATIRIMLAR VE DESTEKLER

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Fırat Kalkınma Ajansı’nın bölgedeki şehirlere önemli yatırımlar kazandırdığına vurgu yaptı. Dumandağ, “Geçmişte Fırat Ticaret Merkezi projemiz vardı. FKA, bizlere çok büyük destek verdi. İnşaatımız yüzde 95 seviyesine ulaştı. İnşallah yıl sonu olmadan hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Biz istiyoruz ki hemşerilerimiz her zaman yatırım yapsınlar. Yatırım olunca bereket olur. Yatırım olunca ekonomik kalkınacak ve işsizlik azalacak. FKA, bölgemize, ilimize ve borsamıza çok büyük desteklerde verdi” şeklinde ifade etti.

KALKINMA AJANSININ ROLÜ

FKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Şirin Budancamanak, toplantıda yeni teşvik sistemi ve yerel kalkınma konularında bilgilendirmelerde bulunacağını belirtti. Budancamanak, “FKA, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinesinde Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerinde yerel kalkınma ile bölgesel gelişmeye yönelik faaliyetler yürütmektedir. Kalkınma ajansı olarak, bölgemizdeki kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademiyle güçlü bir işbirliği içerisinde kaynaklarımızı etkin kullanmaya çalışıyoruz” dedi. Ayrıca, atıl kaynakların üretime kazandırılarak istihdamın arttırılmasına yönelik yatırımların önünün açılmasının hedeflendiğini ifade etti.