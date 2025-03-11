Elazığ Toki Fırat Ortaokulu Türkiye İkincisi

ELAZIĞ TOKİ FIRAT ORTAOKULU TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ KAZANDI

Okul sporları faaliyet programında yer alan Dart Yıldızlar-Gençler Türkiye Birinciliği müsabakalarında Elazığ TOKİ Fırat Ortaokulu, Türkiye ikincisi oldu. 1-4 Mart tarihlerinde Karabük’te gerçekleştirilen bu müsabakalara Elazığ’ı temsil eden Elazığ TOKİ Fırat Ortaokulu, sergiledikleri çaba ile önemli bir başarıya imza attı.

DARTTA BAŞARILAR ARTTI

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Son zamanlarda rövanşta olan dartta gün geçtikçe derece sayımız yükselmekte. Bu başarılar gerek Elazığ’ımızı gerekse Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzü gururlandırıyor. 2-3 Mart tarihleri arasında Karabük’te düzenlenen Dart Yıldızlar-Gençler Türkiye Birinciliğinde okulumuz TOKİ Fırat Ortaokulu Türkiye ikinciliği elde etmiştir. Göstermiş oldukları üstün başarılardan dolayı sporcularımızı, hocalarını ve antrenörlerini tebrik ediyoruz” denildi.