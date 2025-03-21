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Elazığ Trafik Kazasında 4 Yaralı

TRAFFİK KAZASI SONUCU YARALANANLAR

Elazığ’da gerçekleşen trafik kazasında 4 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Kaza, Sedeftepe köy yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak boş bir araziye düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada yaralanan 4 kişi, kaza anını gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından Belirli sağlık hizmetlerine yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi sürecine alındı. Kaza ile ilgili olarak inceleme işlemleri başlatıldı.

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