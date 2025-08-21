Elazığ TSO, Esnafı Ziyaret Etti

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI ESNAFLARI ZİYARET ETTİ

Elazığ’da medikal sektörü temsilcilerini ziyaret eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, “Esnaflarımızın mağdur olmaması adına gereken her türlü girişimi yapacağız” açıklamasında bulundu. Başkan Alan, Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin taşınma süreci ile ilgili olası olumsuz durumlara karşı medikal sektördeki esnaflarla bir araya geldi. Ziyaret süresince esnafın taleplerine kulak veren Alan, sürecin yakından takip edileceğini belirtti.

HASTANENİN TAŞINMASINA İLİŞKİN ENDİŞELER

Ziyaret sırasında esnafın taşınma süreci ile yaşadığı kaygıları dile getirdi. Başkan Alan, “Araştırma Hastanesi’nin mevcut yerinden taşınacağına dair endişeler var. Ancak hem rektörümüzün hem de milletvekillerimizin açıklamaları doğrultusunda hastanenin yerinde kalacağı, bazı polikliniklerin burada hizmet vermeye devam edeceği ifade edildi. Bu da bizleri bir nebze rahatlattı” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bölgedeki ihtiyaçlar doğrultusunda yeni sağlık kuruluşlarının açılmasına yönelik önerilerde bulunuldu.

SİYASİ İRADENİN DUYARLI OLMASI BEKLENİYOR

Elazığ’ın bir daha devlet hastanesi ya da sigorta hastanesi vakasını yaşamak istemediğini vurgulayan Başkan Alan, “Böyle bir durumun yaşanmaması için hep birlikte mücadele ederiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Siyasi iradenin de bu konuda duyarlı davranmasını bekliyoruz” dedi. Medikal sektörde faaliyet gösteren 13. grup temsilcisi ile esnafı ziyaret eden Başkan Alan, talepleri dikkate alarak çözümler üretmek için çalıştıklarını açıkladı.