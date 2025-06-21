Elazığ Vali Numan Hatipoğlu, 32 bin konut teslimi. 1 milyar 787 milyon lira kaynak aktarıldı

ELAZIĞ DEPREMLERİ SONRASI ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 2020 ve 2023 depremleri kapsamında toplam 32 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirtiyor. Hatipoğlu, yaklaşık 1 milyar 787 milyon lira kaynağın da vatandaşlara aktarıldığını ifade ediyor. Vali, ağır hasarlı 38 bin 182 yapının 35 bin 193’ünün yıkıldığını ve kalan binalarla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildiriyor. Vali Hatipoğlu liderliğinde, AFAD İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, deprem sonrası yürütülen çalışmalar kamuoyuna açıklandı.

YENİDEN İNŞA SÜRECİ HIZLANMIŞ DURUMDA

Depremlerin ardından Elazığ’da gerçekleştirilen yeniden inşaat süreci hakkında bilgi veren Vali Hatipoğlu, “Şu ana kadar 2020 ve 2023 depremleri çerçevesinde 32 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik” diyor. Ayrıca, 6 bin 958 konutun inşaatı ve teslim sürecinin devam etmekte olduğunu ifade ediyor. Vali, iş yerleriyle ilgili de bilgilendiriyor; bin 551 iş yeri hak sahibinden 460’ının iş yerlerine kavuştuğunu ve 187’sinin inşaatının sürdüğünü kaydediyor. Ticarethane ve kırsal yapıların inşaat çalışmaları da devam ediyor.

TİCARETİN CANLANMASI İÇİN KAYNAK AKIŞI

Vali Hatipoğlu, “Toplam 38 fırın hak sahipliği vardı. Bunlardan 13’ü teslim edildi, 11’inin inşaatı sürüyor. 14 fırın için planlama çalışmaları devam ediyor” diye aktarıyor. Ayrıca, toplam 3 bin 256 ahır hak sahipliği bulunduğunu belirten Hatipoğlu, bu ahırlardan bin 341’inin TÜKRVET’e kayıtlı olduğunu ifade ediyor. Su ve elektrik altyapı çalışmalarıyla ilgili olarak da, birçok köyde yapılmakta olan altyapı projelerinin sürdüğünü vurguluyor.

KAYNAK VE YARDIMLAR SÜRÜYOR

Hatipoğlu, deprem sonrası Elazığ’daki ağır hasarlı yapıların çoğunu yıktıklarını belirtirken, “İlimizde toplam 38 bin 182 ağır hasarlı yapı vardı. Bunlardan 35 bin 193’ünü yıktık. Kalan 2 bin 989 ağır hasarlı bina ile ilgili işlemlerimiz devam ediyor” diyor. 2020 ve 2023 depremleri süresince vatandaşlara destek olarak sağlanan kaynak miktarının 1 milyar 787 milyon 313 bin lirayı aştığını belirten Hatipoğlu, bu yardımların ihtiyaç oldukça devam edeceğini ifade ediyor. Çalışmaların devam ettiğini ve deprem yaralarının sarılması için büyük bir seferberlik içinde olunduğunu aktarıyor.