Elazığ Valiliği Asayiş Verilerini Açıkladı

ASAYİŞ VERİLERİ AÇIKLANDI

Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini duyurdu. Valilikten gelen bilgiye göre, 2-8 Haziran tarihleri arasında kentte meydana gelen 228 asayiş olayında yakalanan 220 şüpheliden 9’u tutuklandı. Ayrıca, 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI

Asayiş uygulamaları sırasında 85 bin 601 kişi ve 50 bin 220 araç kontrol edildi. Bu kontrollerde aranan 751 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i tutuklandı. Kontrol edilen araçlar arasında 3 bin 238 araca cezai işlem uygulandı ve 276 araç trafikten men edildi.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE DARBE

Uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 20 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 16 gram kannabinoid, uyuşturucu nitelikte 178 hap, sentetik ecza ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca 4 tabanca, 6 fişek, 9 kesici alet, bir tüfek, 2 hassas terazi, 4 cep telefonu, 2 emtia, 450 tütün ambalajı, 111 bin 650 makaron, 286 kilogram kıyılmış tütün, 6 sigara sarma makinesi ve 1612 bandrolsüz sigara bulundu.

TRAFFIC ACCIDENTS AND MISSING PERSONNEL

Kentte meydana gelen 42 trafik kazasında toplamda 96 kişi yaralandı. Ayrıca kayıp olarak aranan 8 kişi ile birkaç motosiklet ve otomobil bulundu.